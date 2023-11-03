Во Франции ущерб от урагана "Киаран" может достигнуть €0,5 млрд

Полная картина масштабов бедствия появится не ранее 1 декабря, когда истекает срок подачи заявлений в страховые компании, сообщила газета Le Figaro

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Французские страховые компании прогнозируют, что совокупный ущерб от урагана "Киаран" может составить до €0,5 млрд. Об этом сообщила газета Le Figaro.

В частности, компании Risk Weather Tech и Saratec оценивают вероятный ущерб в диапазоне от €370 до €480 млн, отмечает издание. Вместе с тем полная картина масштабов бедствия появится не ранее 1 декабря, когда истекает срок подачи заявлений в страховые компании.

Пока оценки ущерба остаются значительно ниже, чем в 1999 году, когда на Францию обрушились ураганы Лотар и Мартен, последствия которых потребовали €6,9 млрд на восстановление.

"Киаран", обрушившийся на Францию в ночь на четверг, стал самым разрушительным ураганом за последнюю четверть века, сообщили в коммюнике представители французских электросетей.

Порывы ветра достигали 200 км/ч в Нормандии и Бретани. Высота волн превышала 20 м. Из-за разбушевавшейся стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. В регионе О-де-Франс было полностью прервано движение скоростных поездов. В Париже и коммунах на западе страны были введены запреты на посещение парков.

Без электричества остались 820 тыс. домохозяйств. От удара стихии погибли 2 человека, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.