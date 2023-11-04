Премьер-министр Непала отправился в пострадавшие от землетрясения регионы

Наибольшие разрушения зафиксированы в Джаяркоте и соседнем Западном Рукуме

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, известный под партийным псевдонимом Прачанда ("свирепый", "грозный"), отправился в пострадавшие от землетрясения регионы. Об этом сообщила газета The Himalayan Times со ссылкой на его советника Говинду Ачарья.

Прачанда отправился в пострадавшие районы в сопровождении группы спасателей, в которую входят медики и военные армии Непала. Ожидается, что они также доставят гуманитарную помощь и другие необходимые материалы. Издание при этом не уточняет, в какой регион направился премьер-министр. Наибольшие разрушения и погибшие зафиксированы в Джаяркоте и соседнем Западном Рукуме.

Премьер-министр соседней Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших в результате землетрясения и заверил, что Дели готов оказать необходимую помощь властям Непала в ликвидации последствий удара стихии.

В пятницу на западе Непала произошло землетрясение, эпицентр находился в районе Джаяркот, в 36 км к юго-востоку от города Джумла. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. В результате удара стихии погибли не менее 128 человек, более 150 пострадали.