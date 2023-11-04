4 ноября, 09:43

Число жертв урагана "Киаран" во Франции увеличилось до трех

Как сообщил телеканал BFMTV, третьей жертвой стала "42-летняя женщина, которую унесло волнами, когда она плавала в бухте недалеко от Марселя в департаменте Буш-дю-Рон"

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французские спасатели обнаружили третьего погибшего в результате урагана "Киаран". Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Читайте также
Самый разрушительный шторм за 25 лет. Последствия урагана "Киаран"

По его данным, третьей жертвой стала "42-летняя женщина, которую унесло волнами, когда она плавала в бухте недалеко от Марселя в департаменте Буш-дю-Рон" на юго-востоке страны.

Ранее сообщалось о гибели двух человек: о водителе грузовика, который наехал на упавшее дерево в департаменте Эна (север страны), и жителе Гавра (департамент Приморская Сена, север страны), который упал с балкона из-за порыва ветра. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация