Число жертв урагана "Киаран" во Франции увеличилось до трех

Как сообщил телеканал BFMTV, третьей жертвой стала "42-летняя женщина, которую унесло волнами, когда она плавала в бухте недалеко от Марселя в департаменте Буш-дю-Рон"

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Французские спасатели обнаружили третьего погибшего в результате урагана "Киаран". Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, третьей жертвой стала "42-летняя женщина, которую унесло волнами, когда она плавала в бухте недалеко от Марселя в департаменте Буш-дю-Рон" на юго-востоке страны.

Ранее сообщалось о гибели двух человек: о водителе грузовика, который наехал на упавшее дерево в департаменте Эна (север страны), и жителе Гавра (департамент Приморская Сена, север страны), который упал с балкона из-за порыва ветра.