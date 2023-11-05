5 ноября, 03:57

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярске выросло до шести

Как сообщили в региональном МВД, за медицинской помощью обратились еще пятеро пассажиров

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Красноярске выросло до шести, за медицинской помощью обратились еще пятеро пассажиров автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла рано утром. Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Как сообщили ранее в полиции, в результате погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле, и еще один пострадал.

"В маршрутном автобусе в момент аварии находились 17 пассажиров, 5 из них обратились за медицинской помощь", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что водитель легкового автомобиля получил водительское удостоверение в сентябре 2023 года и за это время четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Он передвигался на автомобиле с шинами, не соответствующими сезонности. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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