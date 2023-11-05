Полиция Гамбурга заявила, что переговоры с удерживающим дочь мужчиной идут более 14 часов

Правоохранители ведут с ним переговоры приблизительно с 23:00 4 ноября по местному времени

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Переговоры с мужчиной, прорвавшимся на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу в аэропорту германского города Гамбург и удерживающим в салоне четырехлетнюю дочку, продолжаются почти 15 часов.

"Операция продолжается. Мы все еще находимся в контакте с подозреваемым", - говорится в сообщении полиции Гамбурга на ее странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Правоохранители ведут переговоры с мужчиной приблизительно с 23:00 субботы по местному времени (01:00 воскресенья мск). У злоумышленника может быть огнестрельное оружие и взрывные устройства.