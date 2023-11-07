Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавшего при падении обломков БПЛА

По данным Михаила Развожаева, мужчина находится в тяжелом состоянии

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший при падении обломков сбитого БПЛА в Севастополе, находится в тяжелом состоянии, помимо перелома, у него диагностировали проникающее ранение грудной клетки и живота, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По информации от медиков, помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор заявлял о падении обломков сбитого беспилотника во дворе одного из частных домов в Орловке, при котором пострадал мужчина, получивший перелом руки.

МО РФ сообщало о пресечении атаки Киева по объектам на территории России, девять беспилотников уничтожили и восемь перехватили над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.