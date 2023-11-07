Студентов и сотрудников вуза в СКФО эвакуировали из-за анонимной угрозы

Эвакуация прошла в общежитиях и корпусах учебного заведения

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Студентов и сотрудников Северо-Кавказского федерального университета в трех городах Ставрополья эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-центре вуза.

"В связи с поступившей угрозой минирования территорий и зданий университета прошла эвакуация из общежитий и корпусов Северо-Кавказского федерального университета. Из всех [зданий], включая филиалы", - сказал собеседник.

В пресс-центре отметили, что информацию об анонимной угрозе передали в правоохранительные органы. Главные здания университета находятся в Ставрополе, филиалы расположены в Пятигорске и Невинномысске. В университете учатся более 24 тыс. студентов.