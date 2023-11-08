Мирошник обвинил Киев в убийстве депутата Филипоненко по политическим мотивам

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима отметил, что это "терроризм чистой воды"

ЛУГАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Убийство депутата Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР), бывшего начальника управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко спецслужбы Украины совершили по политическим мотивам. Об этом заявил ТАСС посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Это терроризм чистой воды, убийство гражданского человека, который по политическим мотивам не устраивал киевский преступный режим. Такой у них (властей Украины - прим. ТАСС) способ устранения неугодных. И демонстрация своего страха и природной трусости. В убийстве гражданского нет ни воинской доблести, ни офицерской чести", - сказал Мирошник. Он отметил, что причастные к совершению этого преступления понесут ответственность.

Собеседник агентства подчеркнул, что преступная акция со стороны Главного управления разведки Украины была проведена в отношении гражданского лица, пытавшегося реализовать себя в региональной политике.