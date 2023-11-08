8 ноября, 18:24
Палестино-израильский конфликт

В Палестине заявили о гибели 19 человек при обстреле лагеря для беженцев в секторе Газа

По информации МВД страны, под обстрел попал жилой дом в центральной части лагеря

КАИР, 8 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли при израильском обстреле лагеря для беженцев Джабалия, расположенного на севере сектора Газа. Об этом сообщило МВД Палестины в своем официальном Telegram-канале.

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По его данным, под обстрел попал жилой дом в центральной части лагеря, который с начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта 7 октября неоднократно подвергался бомбардировкам. Палестинское информационное агентство WAFA сообщает, что спасательные команды в течение дня извлекли из-под обломков разрушенных зданий в Джабалии тела 35 человек. Они обрушились несколько дней назад, когда Израиль обстрелял жилой квартал около мечети в центральной части лагеря. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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