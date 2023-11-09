Нелегальное учреждение ранее обнаружили в квартире жилого дома на улице Волкова

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после организации незаконного детского сада в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"СК начал проверку по факту организации незаконного детсада в Москве. Глава ведомства А. И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве А. А. Стрижову представить доклад о ходе процессуальной проверки. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичная полиция также начала проверку. По данным ведомства, 28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе поступило обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома на улице Волкова. В ходе проверки полицейские обнаружили в квартире восемь малолетних детей: они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации. В МВД отметили, что было принято решение о препровождении шестерых из них в территориальное подразделение с дальнейшей передачей родителям, двое были переданы на месте законным представителям.