9 ноября, 14:03
Экстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области

Расследование экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" возобновили

В предыдущем отчете было сделано заключение, что при посадке пилоты допустили несколько ошибок и безосновательно приняли решение об уходе на запасной аэродром

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Росавиация возобновила расследование вынужденной посадки 12 сентября в пшеничном поле под Новосибирском самолета "Уральских авиалиний" "из-за выявления новых открывшихся обстоятельств". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) ведомства Вячеслава Федорова.

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Как отмечает газета, для дополнительного расследования произошедшего сформировали новую комиссию, которую возглавит новый председатель, и Федоров разрешил ему привлекать к расследованию необходимых специалистов.

Предыдущий отчет о результатах расследования был утвержден 31 октября врио начальника ЗС МТУ Росавиации Иваном Беловым. В этом документе было сделано заключение, что при посадке пилоты допустили несколько ошибок, а также приняли решение об уходе на запасной аэродром в Новосибирск безосновательно. Комиссия сообщала об отсутствии оптимального распределения нагрузки между пилотами, пишет газета. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьЭкстренная посадка Airbus A320 в Новосибирской области
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