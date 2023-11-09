Расследование экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" возобновили

В предыдущем отчете было сделано заключение, что при посадке пилоты допустили несколько ошибок и безосновательно приняли решение об уходе на запасной аэродром

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Росавиация возобновила расследование вынужденной посадки 12 сентября в пшеничном поле под Новосибирском самолета "Уральских авиалиний" "из-за выявления новых открывшихся обстоятельств". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) ведомства Вячеслава Федорова.

Как отмечает газета, для дополнительного расследования произошедшего сформировали новую комиссию, которую возглавит новый председатель, и Федоров разрешил ему привлекать к расследованию необходимых специалистов.

Предыдущий отчет о результатах расследования был утвержден 31 октября врио начальника ЗС МТУ Росавиации Иваном Беловым. В этом документе было сделано заключение, что при посадке пилоты допустили несколько ошибок, а также приняли решение об уходе на запасной аэродром в Новосибирск безосновательно. Комиссия сообщала об отсутствии оптимального распределения нагрузки между пилотами, пишет газета.