10 ноября, 11:32

В раскатной части Каспия под Астраханью сохраняется тление камыша

Из-за отсутствия подъездных путей тушение на месте не представляется возможным

АСТРАХАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Тление сухой растительности и камыша сохраняется в раскатной части Каспийского моря под Астраханью, где в среду начался природный пожар. Активного горения на месте нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"В настоящий момент при проведение спутникового мониторинга данная термоточка не фиксируется, то есть активного горения нет. На месте сохраняется тление камыша и сухой растительности. Ликвидации нет", - сообщил собеседник агентству.

По данным ведомства, в среду по приложению "Термические точки" было зафиксировано возгорание камыша и сухой растительности на территории Володарского района Астраханской области на расстоянии 16 км от населенного пункта Тишково, остров Верхний Осередок в раскатной части (обширное мелководное взморье - прим. ТАСС) Каспийского моря. По состоянию на 9 ноября, площадь, пройденная огнем, составила 3 тыс. га, фронт открытого горения составил 700 м. Из-за отсутствия подъездных путей тушение на месте не представляется возможным.

Ранее в Астраханском биосферном заповеднике ТАСС подтвердили, что пожар, в раскатной части дельты Волги не распространился на находящийся поблизости заповедник. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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