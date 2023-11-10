10 ноября, 20:03
Военная операция на Украине

Сбитый в Орловской области беспилотник повредил линию электропередачи

Губернатор региона Андрей Клычков попросил жителей области в случае обнаружения беспилотника не подходить к нему и не фотографировать, обратиться в оперативную службу

ТАСС, 10 ноября. Беспилотный летательный аппарат, сбитый на территории Ливенского района Орловской области, порвал линию электропередачи, отключения электроснабжения не было. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира во "ВКонтакте".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня рано утром в Ливенском районе был силами РЭБ сбит беспилотник. Место оцепили, дежурные службы отработали, все обошлось без каких-либо повреждений, которые могли привести к техническим сложностям. Порвали линию электропередачи, но все было восстановлено, электроснабжение не было потеряно для населения", - сказал губернатор.

Клычков попросил жителей региона в случае обнаружения беспилотника не подходить к нему и не фотографировать, а немедленно обратиться в оперативную службу. 

Теги:
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация