Сбитый в Орловской области беспилотник повредил линию электропередачи

Губернатор региона Андрей Клычков попросил жителей области в случае обнаружения беспилотника не подходить к нему и не фотографировать, обратиться в оперативную службу

ТАСС, 10 ноября. Беспилотный летательный аппарат, сбитый на территории Ливенского района Орловской области, порвал линию электропередачи, отключения электроснабжения не было. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира во "ВКонтакте".

"Сегодня рано утром в Ливенском районе был силами РЭБ сбит беспилотник. Место оцепили, дежурные службы отработали, все обошлось без каких-либо повреждений, которые могли привести к техническим сложностям. Порвали линию электропередачи, но все было восстановлено, электроснабжение не было потеряно для населения", - сказал губернатор.

Клычков попросил жителей региона в случае обнаружения беспилотника не подходить к нему и не фотографировать, а немедленно обратиться в оперативную службу.