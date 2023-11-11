11 ноября, 20:15

В Сочи возбудили дело после гибели футболиста и тренера Лесина

По версии следствия, предварительно, смерть спортсмена наступила в результате утопления

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели футболиста и тренера из Чувашии Алексея Лесина на пляже в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"По поручению руководителя следственного управления в связи со смертью мужчины в Сочи возбуждено уголовное дело <…> о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). <…> В правоохранительные органы 6 ноября 2023 года поступило сообщение об обнаружении на пляже в районе улицы Бестужева в Сочи тела 30-летнего мужчины из Республики Чувашия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчину в воде обнаружили очевидцы, которые вытащили его на берег. "Предварительно установлено, что приезжий вместе с коллегами находился в баре, после чего они переместились в другое заведение, которое мужчина самостоятельно покинул <…>. Согласно предварительным выводам, смерть мужчины наступила в результате утопления", - уточнили в СК.

Лесин выступал за "Чебоксары", чувашский "Химик-Август" и чебоксарское "Динамо". Он умер на 31-м году жизни. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайЧувашия
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