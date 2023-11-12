РЖД окажет помощь семьям членов локомотивной бригады, погибших в ДТП в Иркутской области

Всего в аварии погибли три человека, из которых двое находились в поезде

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" окажет необходимую материальную, юридическую и психологическую помощь семьям машиниста и его помощника, погибших в результате столкновения поезда и грузового автомобиля на переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД.

"Семьям членов локомотивной бригады, погибших в результате ДТП на переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги, будет оказана вся необходимая материальная, юридическая и психологическая помощь со стороны компании", - рассказали в службе.

О происшествии

Ранее в службе корпоративных коммуникаций ВСЖД сообщили, что минувшей ночью на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №91 сообщением Северобайкальск - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады, а также водитель автомобиля.

Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. По данным регионального главка МВД, пассажир грузового автомобиля доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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