13 ноября, 12:39

В Донецке при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" пострадал житель

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в регионе зарегистрировано 139 случаев подрыва

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранение в Петровском районе Донецка в результате подрыва на запрещенной противопехотной мине "Лепесток". Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"У лесополосы в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1950 года рождения", - говорится в сообщении.

Как уточняет представительство, по состоянию на 13 ноября в регионе зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения умерли.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которыми украинские военные дистанционно минируют населенные пункты, плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. 

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