В Индии под завалами обрушившегося туннеля 40 рабочих находятся более суток

Спасатели установили контакт с заблокированными под завалами людьми, организовали подачу воды и кислорода

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Как минимум 40 рабочих уже более суток остаются под завалами рухнувшего в воскресенье транспортного тоннеля, строительство которого велось в горах в индийском северном штате Уттаракханд. Об этом сообщил глава полиции штата Ашок Кумар.

По его словам, спасатели пытаются пробраться к заблокированным под завалами людям. С ними установлен контакт, организована подача воды и кислорода. "Спасатели разбирают завалы, скоро мы вызволим всех рабочих", - приводит слова Кумара агентство Reuters.

Он сообщил, что причина обрушения строящегося тоннеля все еще не известна. Местные СМИ отмечают, что он мог рухнуть после схода оползня вблизи стройки.