14 ноября, 11:21

Под Калининградом восстановили движение по автотрассе после ДТП с бензовозом

Прокуратура области взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. В Калининградской области восстановили движение по федеральной автотрассе "Приморское полукольцо", прерванное из-за ДТП с бензовозом. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

"В 10:45 (11:45 мск) завершена ликвидация последствий ДТП. Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным областного УМВД, ДТП произошло 14 ноября около 00:05 по местному времени (01:05 мск), бензовоз опрокинулся на автотрассе в направлении Калининграда. По предварительным данным, водитель 1984 года рождения уснул за рулем, допустил наезд на дорожное ограждение, после чего машина опрокинулась, произошел разлив ГСМ. Пострадавших нет. Движение по автотрассе в сторону Калининграда было остановлено, организован объезд.

Прокуратура области взяла на контроль выяснение обстоятельств произошедшего. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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