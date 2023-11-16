16 ноября, 12:58

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве на свалке в Таганроге

В министерстве сообщили, что он находится в состоянии средней тяжести

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Пострадавший при взрыве на несанкционированной свалке в Таганроге Ростовской области госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"Пострадавший госпитализирован. Находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По информации главы региона, причины взрыва устанавливаются.

Накануне губернатор региона Василий Голубев сообщил, что на несанкционированной свалке в Таганроге при уборке мусора погрузчиком произошел взрыв, пострадал водитель. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация