В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве на свалке в Таганроге

В министерстве сообщили, что он находится в состоянии средней тяжести

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноября. /ТАСС/. Пострадавший при взрыве на несанкционированной свалке в Таганроге Ростовской области госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

"Пострадавший госпитализирован. Находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По информации главы региона, причины взрыва устанавливаются.

Накануне губернатор региона Василий Голубев сообщил, что на несанкционированной свалке в Таганроге при уборке мусора погрузчиком произошел взрыв, пострадал водитель.