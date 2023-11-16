В Архангельске суд арестовал обвиняемых в мошенничестве при строительстве больницы

Их заключили под стражу до 8 января 2024 года

ТАСС, 16 ноября. Суд арестовал до января 2024 года двоих обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве больницы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в Ломоносовском районном суде Архангельска.

"С учетом обстоятельств, изложенных в ходатайствах, данных о личностях обвиняемых и характере инкриминируемого им деяния, в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 суток, то есть до 8 января 2024 года включительно", - сообщили в суде.

Как ранее сообщала пресс-служба СК РФ, ущерб от их действий составил 127 млн рублей. По версии следствия, в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в 2020 году заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству одного из корпусов больницы на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали заключение дополнительных соглашений к государственному контракту в интересах подконтрольных организаций.