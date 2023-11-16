В Астрахани продолжают поиски жильцов двух квартир после частичного обрушения дома

По словам губернатора Игоря Бабушкина, все остальные жильцы либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Поиски жильцов двух квартир продолжаются в Астрахани после частичного обрушения дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Ведем поиск жильцов квартир 46 и 56. Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения", - написал он.

Обрушение третьего и четвертого подъездов произошло в жилом пятиэтажном доме Астрахани на площади Вокзальной. Женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести. По состоянию на 19:00 (18:00 мск) из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. Для жителей дома организовано три пункта временного размещения на базе школ. Жители обеспечены горячим питанием и водой. В ГУ МЧС сообщали, что на месте работают 18 единиц техники и 176 человек личного состава.

Согласно открытым данным, пятиэтажный кирпичный дом был построен в 1961 году.