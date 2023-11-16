16 ноября, 18:53

Одна из квартир, жильцов которой искали после обрушения дома в Астрахани, оказалась пустой

Глава региона Игорь Бабушкин сообщил, что для пострадавших организуют бесплатную юридическую помощь в штабе общественной поддержки

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Одна из двух квартир, жильцов которых искали после обрушения двух подъездов жилой пятиэтажки в Астрахани, оказалась пустой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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"Работы по разбору завалов продолжаются. Новой информации по пострадавшим нет. По информации оперативного штаба, 56 квартира была пустой", - написал он.

Глава региона добавил, что утром экспертиза приступит к обследованию здания, в администрации Ленинского района начнется прием жителей обрушившегося дома. Также для пострадавших жильцов организуют бесплатную юридическую помощь в штабе общественной поддержки на улице Ахматовская, 12.

"Благодарю спасателей, прибывших на место по вызову по сигналу о трещине в доме и начавших заблаговременную эвакуацию. Им удалось спасти десятки людей", - отметил Бабушкин. 

Теги:
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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