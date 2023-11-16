16 ноября, 20:50,
обновлено 16 ноября, 20:58

Семерым жильцам обрушившегося в Астрахани дома дали места в пункте временного размещения

Им оказана вся необходимая помощь, сообщил глава администрации города Олег Полумордвинов

АСТРАХАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Пункт временного размещения в Астрахани принял семерых жильцов многоквартирного дома, который частично обрушился, сообщил глава администрации города Олег Полумордвинов в своем Telegram-канале.

"На данный момент в один из пунктов временного размещения обратились семь человек, в том числе семья с ребенком. Им оказана вся необходимая помощь. Организовано горячее питание, созданы условия для ночлега. С ними работает психолог", - говорится в сообщении.

Полумордвинов добавил, что по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в администрации Ленинского района города развернули пункт сбора вещей и предметов первой необходимости для пострадавших. "Гуманитарную помощь все желающие могут принести в администрацию района в Малый зал, расположенный на первом этаже", - уточнил глава городской администрации.

Обрушение третьего и четвертого подъездов произошло в пятиэтажке на Вокзальной площади. Женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести. Из здания были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей. Для жителей дома организовали пункты временного размещения на базе школ.

По версии следствия, причиной разрушения дома стал ремонт в одной из квартир - рабочие повредили несущие конструкции. Как рассказал ТАСС один из жильцов Сергей Кривощапов, незадолго до обрушения здание начало трясти: "Думали, землетрясение. Потом я почувствовал, будто что-то разрывается. <...> Мы выбежали в чем были".

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). 

Теги:
РоссияАстраханская область
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