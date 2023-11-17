Спасатели планируют разобрать завалы обрушений дома в Астрахани до пятницы

Они не намерены прекращать разбор завалов даже ночью

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Спасатели планируют разобрать завалы обрушений двух подъездов пятиэтажного дома в Астрахани к 14:00 местного времени (13:00 мск) пятницы, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Астраханской области, полковник внутренней службы Виталий Буранов.

"Приблизительное время завершения разбора завалов у нас 17 [ноября] <…> к 14:00", - сказал он.

В пресс-службе губернатора ТАСС уточнили, что спасатели намерены не прекращать работы ночью, продолжать их до полного разбора всех завалов.

Буранов отметил, что в четвертом и третьем подъезде проживали 57 человек. "Мы их успели эвакуировать", - добавил он.

По словам главы администрации города Олега Полумордвинова, жильцы дома обращаются за психологической помощью, а также с легкими жалобами - головной болью, болями в сердце.