Жильцы обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты и временное жилье

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, обрушившийся дом неоднократно капитально ремонтировали

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома в Астрахани, который частично обрушился в четверг, получат финансовую поддержку и временное жилье из маневренного фонда, сообщил журналистам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Мы непременно предпримем все необходимые усилия, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд для проживания всем нуждающимся жильцам этого дома. <...> У нас на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации", - сказал Бабушкин.

По словам губернатора, избежать большого числа жертв удалось благодаря спасателям, которые быстро эвакуировали людей до обрушения. Сейчас в пункте временного размещения находится одна семья, остальные жильцы уехали к родственникам. Что касается самого дома, то, как уточнил Бабушкин, его неоднократно капитально ремонтировали. "Здание неоднократно подвергалось капитальному ремонту. Управляющая компания за зданием закреплена и вела свою работу", - сказал глава региона.