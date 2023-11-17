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Жильцы обрушившегося дома в Астрахани получат выплаты и временное жилье

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, обрушившийся дом неоднократно капитально ремонтировали

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома в Астрахани, который частично обрушился в четверг, получат финансовую поддержку и временное жилье из маневренного фонда, сообщил журналистам губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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"Мы непременно предпримем все необходимые усилия, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд для проживания всем нуждающимся жильцам этого дома. <...> У нас на региональном уровне приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации", - сказал Бабушкин.

По словам губернатора, избежать большого числа жертв удалось благодаря спасателям, которые быстро эвакуировали людей до обрушения. Сейчас в пункте временного размещения находится одна семья, остальные жильцы уехали к родственникам. Что касается самого дома, то, как уточнил Бабушкин, его неоднократно капитально ремонтировали. "Здание неоднократно подвергалось капитальному ремонту. Управляющая компания за зданием закреплена и вела свою работу", - сказал глава региона. 

Теги:
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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