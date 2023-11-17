Между Сахалином и материком нарушилось морское сообщение

Паромную переправу Холмск - Ванино закрыли из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), во второй половине пятницы прекращает работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 17 ноября закрывается движение через паромную переправу Холмск - Ванино. Согласно имеющемуся метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться в первой половине суток 19 ноября", - рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что 18 ноября на Сахалин и Курилы обрушится циклон. Он принесет сильные, местами очень сильные дожди, мокрый снег и штормовой ветер.