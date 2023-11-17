17 ноября, 12:50

В Астрахани шесть жильцов частично обрушившегося дома обратились за медпомощью

По словам заместителя председателя правительства региона Инессы Гориной, за каждой семьей из пострадавшего дома закрепят социального координатора

АСТРАХАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Шесть человек обратились за медицинской помощью после частичного обрушения дома в Астрахани, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области.

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"В пункте временного размещения на базе школы №32 находится семья с ребенком. Здесь работают 10 психологов. Однако другие два ПВР также функционируют. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в поликлинике №5 по улице Полякова, куда уже обратились шесть человек", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Астраханской области Инессы Гориной, за каждой семьей из пострадавшего дома закрепят социального координатора.

"Благодарю за поддержку всех неравнодушных земляков, а также коллег из других регионов. Спасибо коллегам за достойную оперативную работу в ночное время. Мы окажем необходимую помощь пострадавшим и сделаем все, что от нас зависит", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Бабушкина. 

Теги:
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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