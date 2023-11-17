17 ноября, 17:47

В Калининграде возбудили дело после ДТП на автобусной остановке

В полиции сообщили, что личность водителя установлена, попыток скрыться с места аварии он не предпринимал

КАЛИНИНГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Калининграде по факту ДТП на автобусной остановке, где погибла девочка и пострадали три человека. Об этом сообщили в прокуратуре области.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры области", - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, водителю автомобиля, врезавшегося в остановку, 55 лет. В полиции сообщили, что его личность установлена, попыток скрыться с места аварии он не предпринимал. По предварительным данным, "причиной ДТП могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя", сообщается в телеграм-канале УМВД.

По информации областного УМВД, в пятницу днем автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде на пересечении улиц Инженерной и Киевской, пострадали три человека, погибла девочка 2016 года рождения. Среди пострадавших водитель машины и дедушка погибшей девочки. 

Теги:
РоссияКалининградская область
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