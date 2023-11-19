19 ноября, 08:56

В Кузбассе из-за непогоды задержались два пассажирских и четыре пригородных поезда

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги заверили, что во время стоянки в вагонах поддерживалась оптимальная температура воздуха

КЕМЕРОВО, 19 ноября. /ТАСС/. Перебои электроснабжения, вызванные ураганным ветром, стали причиной задержки двух пассажирских и четырех пригородных поездов в Кузбассе, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

"На территории Кемеровской области из-за сложных погодных условий были задержаны два пассажирских и четыре пригородных поезда. Так, задержка скорого поезда №857 Новокузнецк - Новосибирск и пассажирского поезда №77 Абакан - Москва составила около одного часа. Также были задержаны четыре пригородных поезда", - говорится в сообщении.

Во время стоянки поездов в вагонах поддерживалась оптимальная температура воздуха. "Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. На движение других поездов дальнего следования и пригородных поездов ситуация не повлияла", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКемеровская область
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