19 ноября, 12:05,
обновлено 19 ноября, 12:31

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском выросло до 14

Госпитализация потребовалась семерым

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Четырнадцать человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении микроавтобуса и "Газели" в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в областном Минздраве.

"Уточненная информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве уточнили, что из пострадавших госпитализированы семь человек, в том числе один человек - в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще семи пострадавшим помощь оказана в травмпункте.

В новость были внесены изменения (15:29 мск) - меняется число пострадавших. 

  

Теги:
РоссияНовосибирская область
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