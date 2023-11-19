Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Новосибирском выросло до 14

Госпитализация потребовалась семерым

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Четырнадцать человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении микроавтобуса и "Газели" в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в областном Минздраве.

"Уточненная информация по ДТП в Искитимском районе с пассажирским микроавтобусом. Один человек погиб, 14 травмированы", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Минздраве уточнили, что из пострадавших госпитализированы семь человек, в том числе один человек - в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще семи пострадавшим помощь оказана в травмпункте.

В новость были внесены изменения (15:29 мск) - меняется число пострадавших.