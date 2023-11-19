Более 170 тыс. потребителей остались без электроснабжения в некоторых регионах Сибири

По подсчетам ТАСС, от непогоды в округе пострадали восемь человек, еще трое человек погибли

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Около 172 тыс. потребителей остались без света в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях и республике Хакасия в результате непогоды, следует из данных Минэнерго России.

"В Новосибирской области в настоящее время, по оперативной информации, отключено около 13 тыс. чел., в Республике Хакасия отключено около 37 тыс. чел. Красноярский край <…> без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 144 населенных пунктах (около 45,8 тыс. человек). Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 92 населенных пунктах (около 45,2 тыс. человек, в том числе в АО "СК Алтайкрайэнерго" - 27,8 тыс. человек). Кемеровская область - Кузбасс <…> без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 64 населенных пунктах (около 31,6 тыс. человек)", - говорится в справке Минэнерго России.

Как сообщали ранее в компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с , без света остался 171 населенный пункт в нескольких регионах Сибири. Ураган стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей. По подсчетам ТАСС, от непогоды в Сибири пострадали восемь человек, еще трое человек погибли.