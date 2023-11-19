19 ноября, 13:51

Количество отключенных населенных пунктов в Сибири выросло до почти 300

В Омской области, в частности, отключили 15 линий электропередачи

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Количество населенных пунктов Сибирского федерального округа в зоне присутствия компании "Россети" выросло со 171 до 294. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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"Фронт проходит, но еще сложно: 294 населенных пункта в Сибири пока без электроснабжения", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в Алтайском крае энергетикам предстоит восстановить несколько десятков линий напряжением 6-10 кВ. В Республике Алтай значительная часть нарушений устранена, однако энергетики еще ведут работы на трех линиях 10 кВ. В Кузбассе зафиксировали нарушения по основным линиям напряжением 110 кВ, бригады работают везде, где это сейчас возможно.

В Красноярском крае ветер расходится и перемещается на север региона, чрезвычайные службы прогнозируют его порывы до 33 м/с. Ожидаются новые нарушения электроснабжения. В Хакасии аварийно-восстановительные работы продлятся всю ночь и завершатся к обеду 20 ноября.

В Омской области отключено 15 линий электропередачи 10 кВ, в Томской области погода стабилизируется, но ведется восстановление на разных участках распределительной сети в трех районах. 

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Россия
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