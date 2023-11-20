20 ноября, 02:07

В 195 населенных пунктах Алтайского края восстановили электроснабжение

Отключенными от электроэнергии остаются 10 населенных пунктов

ТАСС, 20 ноября. Энергоснабжение восстановлено в 195 населенных пунктах Алтайского края после непогоды. Повреждены крыши 134 домов, сообщили в региональном главке МЧС.

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"Восстановлено электроснабжение в 195 населенных пунктах. Рабочими группами муниципальных образований выявлено повреждение 134 крыш объектов различного назначения", - говорится в сообщении.

По данным "Россети Сибирь" остаются отключенными от электроэнергии 10 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях (Зональный, Павловский, Бийский, Целинный районы). Под отключение попало 680 жилых домов. Работают 32 аварийно-восстановительные бригады.

Из-за порывистого ветра, достигавшего 35 м/с, 19 ноября в регионах Сибири произошли массовые отключения энергоснабжения. Ранее в Минэнерго России сообщали, что под отключение попали свыше 170 тыс. человек. Ураган, который затронул все регионы округа, стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры, а также травмирования и гибели людей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае более 16 тыс. потребителей остались без света в результате непогоды. 

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