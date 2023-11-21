21 ноября, 14:16

В Брянской области выявили новые эпизоды взяточничества в деле экс-замначальника УМВД

Юрий Соколов дополнительно обвиняется в получении взятки в размере 3,5 млн рублей и в покушении на взятку в 15 млн рублей

БРЯНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Брянской области установило причастность экс-замначальника УМВД по городу Брянску Юрия Соколова, который покушался на взятку в 14 млн рублей, к новым преступлениям. Бывший полицейский дополнительно обвиняется в получении взятки в 3,5 млн рублей и в покушении на взятку в 15 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время бывшему заместителю начальника городского управления органа внутренних дел предъявлено обвинение в совершении двух покушений на получение взятки в особо крупном размере и одного получения взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к делу добавлены два эпизода. В июле 2020 года обвиняемый, зная, что следственными органами расследуется уголовное дело о незаконном обороте немаркированной табачной продукции и организации преступного сообщества, при посредничестве адвоката получил от подозреваемого взятку в сумме более 3,5 млн рублей. За вознаграждение Соколов обещал освободить мужчину от уголовной ответственности. В декабре того же года при посредничестве адвоката он потребовал у его подзащитного уже 15 млн рублей. Однако на этот раз мужчина давать взятку отказался.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, расследование по делу продолжается, поэтому преступных эпизодов может стать еще больше. "Работаем над новыми эпизодами преступной деятельности", - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее следственными органами СК РФ по Брянской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере). Бывший заместитель начальника УМВД России по Брянску Юрий Соколов обвинялся в покушении на взятку в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от соучредителя коммерческой организации 14 млн 400 тыс. рублей за покровительство в предпринимательской деятельности. 

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