21 ноября, 20:38

Болгария считает сухогруз New Raouf виновным в столкновении с паромом "Славянин"

Вахтенный офицер на судне под флагом Палау не принял должных мер для недопущения инцидента, следует из предварительного расследования государственной комиссии

СОФИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Болгарии считают, что шедший под российским флагом паром "Славянин", с которым 8 ноября в районе мыса Шабла столкнулся сухогруз New Raouf под флагом Палау, не виновен в инциденте. Об этом сообщил специализированный портал Maritime.bg со ссылкой на данные предварительного расследования государственной комиссии.

В соответствии с опубликованным порталом документом специализированной комиссии по расследованию происшествий на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, вахтенный офицер на New Raouf не обеспечил контроль и не принял необходимых мер, чтобы избежать столкновения. При этом, как отмечает портал, в ходе предварительного расследования не были получены данные с сухогруза, который покинул место происшествия.

Как утверждает комиссия, в момент столкновения наблюдались проблемы с получением данных автоматической идентификационной системы, что сделало практически невозможной идентификацию судов в районе инцидента. Также были сложности при обмене радиосигналами. Судно New Raouf не отвечало на вызовы по радио и световые сигналы даже после столкновения.

"Вахтенный офицер New Raouf не предпринял никаких действий, чтобы уступить путь парому "Славянин", что является нарушением международных правил предупреждения столкновения судов", - говорится в документе. В то же время подчеркивается, что точная причина столкновения "не может быть установлена". С учетом того, что данные от одного из участников инцидента не получены, а происшествие не затронуло интересы страны и не привело к загрязнению окружающей среды, болгарская сторона не может в полном объеме завершить расследование инцидента, заявила комиссия.

Эксперты, которые проводили расследование, рекомендовали совершить дополнительную проверку автоматической идентификационной системы и системы спутниковой навигации, чтобы обеспечить безопасное плавание в экономической зоне Болгарии.

8 ноября в непосредственной близости от территориальных вод Болгарии паром "Славянин" получил пробоину в левом борту в результате столкновения с New Raouf, после чего вернулся на ремонт в Варну. Пострадавших не было. Второе судно серьезных повреждений не получило и продолжило движение к проливу Босфор. 

Теги:
БолгарияПалауРоссия
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