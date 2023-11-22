22 ноября, 20:12
Взрыв на мосту между США и Канадой

В США сообщили, что взрыв на Радужном мосту не остановил работу аэропортов

В Ниагарском пограничном транспортном управлении советуют путешественникам запастись временем в связи с введением дополнительных мер предосторожности

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Буффало-Ниагара и международный аэропорт Ниагара-Фолс продолжают работать после взрыва на Радужном мосту между США и Канадой. Об этом сообщило Ниагарское пограничное транспортное управление.

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"Аэропорт Буффало и аэропорт Ниагара-Фолс полностью функционируют. Мы советуем путешественникам запастись временем в связи с введением дополнительных мер предосторожности", - говорится на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в среду при взрыве автомобиля на мосту на границе США и Канады в результате взрыва погибли два человека, пострадал один пограничник. Пограничные пункты в районе Ниагарского водопада закрыты. ФБР рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего. 

Теги:
КанадаСШАВзрыв на мосту между США и Канадой
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