В США сообщили, что взрыв на Радужном мосту не остановил работу аэропортов

Взрыв на мосту между США и Канадой

В Ниагарском пограничном транспортном управлении советуют путешественникам запастись временем в связи с введением дополнительных мер предосторожности

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Буффало-Ниагара и международный аэропорт Ниагара-Фолс продолжают работать после взрыва на Радужном мосту между США и Канадой. Об этом сообщило Ниагарское пограничное транспортное управление.

"Аэропорт Буффало и аэропорт Ниагара-Фолс полностью функционируют. Мы советуем путешественникам запастись временем в связи с введением дополнительных мер предосторожности", - говорится на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в среду при взрыве автомобиля на мосту на границе США и Канады в результате взрыва погибли два человека, пострадал один пограничник. Пограничные пункты в районе Ниагарского водопада закрыты. ФБР рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.