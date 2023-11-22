ФБР взяло под контроль пункты въезда в Нью-Йорк после взрыва на мосту

Взрыв на мосту между США и Канадой

Соответствующее поручение дала губернатор штата Кэти Хокул

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) США взяли под контроль все пункты въезда в Нью-Йорк после предполагаемой попытки теракта на Радужном мосту на границе с Канадой. Об этом сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

"По моему указанию полиция Нью-Йорка активно работает с объединенной целевой группой ФБР с тем, чтобы контролировать все пункты въезда в Нью-Йорк", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Хокул добавила, что отправилась в город Буффало, расположенный неподалеку от места происшествия, чтобы встретиться с сотрудниками правоохранительных органов.