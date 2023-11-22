NBC: на месте взрыва на Радужном мосту следов взрывчатки не обнаружили

Взрыв на мосту между США и Канадой

По сведениям телеканала, автомобиль на высокой скорости врезался в конструкцию контрольно-пропускного пункта

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Правоохранители не обнаружили следов взрывчатки или взрывного устройства при первичном осмотре места взрыва автомобиля на Радужном мосту на границе США и Канады. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, автомобиль на высокой скорости врезался в конструкцию контрольно-пропускного пункта, после чего загорелся и взорвался.

Ранее телеканал Fox News проинформировал, что два человека погибли при взрыве автомобиля на мосту, в результате происшествия также пострадал один пограничник. Федеральное бюро расследований США рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.