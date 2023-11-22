Аэропорт Буффало Ниагара в США приостановил прием и отправление международных рейсов

Взрыв на мосту между США и Канадой

Вновь открыть его намерены 24 ноября в 23:07 мск

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Американский международный аэропорт Буффало Ниагара приостановил прием и отправление всех международных рейсов в связи со взрывом на Радужном мосту между США и Канадой.

"Международный аэропорт Буффало Ниагара закрыт для прибытия и отправления международных воздушных судов", - говорится на сайте аэропорта. Отмечается, что запрет будет действовать с 15:07 (23:07 мск) 22 ноября до 15:07 (23:07 мск) 24 ноября.

Ранее Ниагарское пограничное транспортное управление заявляло, что международный аэропорт Буффало Ниагара продолжает полностью функционировать.