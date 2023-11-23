22 ноября, 21:14,
обновлено 22 ноября, 21:24
Взрыв на мосту между США и Канадой

WP: у следствия пока нет доказательств того, что взрыв на мосту в США был терактом

По словам источников газеты, прямых свидетельств связи инцидента с терроризмом нет

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Следствие пока не располагает непосредственными доказательствами того, что взрыв автомобиля на Радужном мосту в США был терактом.

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Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, прямых свидетельств связи инцидента с терроризмом нет, однако расследование продолжается и позиция следствия может измениться. Отмечается, что следователям необходимо собрать больше информации, чтобы сделать выводы о мотивах водителя взорвавшегося автомобиля. 

Теги:
КанадаСШАВзрыв на мосту между США и Канадой
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