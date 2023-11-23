Мэр Нью-Йорка сообщил, что в городе действуют повышенные меры безопасности

Взрыв на мосту между США и Канадой

Эрик Адамс добавил, что его аппарат следит за развитием ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Повышенные меры безопасности действуют в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Эрик Адамс после взрыва на Радужном мосту между США и Канадой.

"Департамент полиции Нью-Йорка и наши партнеры уже нарастили меры безопасности. Город в состоянии повышенной готовности в связи с предстоящим праздником [Днем благодарения], так что общественность будет наблюдать повышенный уровень безопасности на всей территории Нью-Йорка, включая въезды и выезды из города", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Мэр добавил, что его аппарат и нью-йорский департамент полиции внимательно следят за развитием ситуации после взрыва.