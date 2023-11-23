Американская ж/д корпорация приостановила сообщение между штатом Нью-Йорк и Канадой

Взрыв на мосту между США и Канадой

Amtrak выразила сожаления о возможных неудобствах для своих клиентов

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Поезда американской национальной железнодорожной пассажирской корпорации Amtrak временно перестанут курсировать между штатом Нью-Йорк и Канадой после взрыва на Радужном мосту. Об этом телеканалу CNN сообщил представитель Amtrak Джейсон Абрамс.

"Amtrak временно приостановила трансграничное сообщение между штатом Нью-Йорк и Канадой. Amtrak сожалеет о возможных неудобствах для своих клиентов", - приводит его слова CNN.

Ранее американский международный аэропорт Буффало Ниагара приостановил прием и отправление всех международных рейсов.