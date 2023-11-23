Аэропорт Буффало Ниагара продолжает осуществлять внутренние рейсы

Взрыв на мосту между США и Канадой

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подчеркнула, что свидетельства того, что инцидент на мосту был терактом, отсутствуют

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Американский аэропорт Буффало Ниагара продолжает работать и осуществляет домашние рейсы после взрыва на Радужном мосту. Об этом в среду сообщила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на пресс-конференции, которая транслировалась на ее странице в соцсети X (ранее Twitter).

"К сожалению, [американская национальная железнодорожная пассажирская корпорация] Amtrak временно прекратила трансграничное сообщение между штатом Нью-Йорк и Канадой, - сказала она. - Аэропорт Буффало не закрывался, все нормально. Домашние рейсы по-прежнему осуществляются".

Она также объявила об отсутствии свидетельств, которые бы указывали, что инцидент на мосту был терактом.