22 ноября, 23:16
Взрыв на мосту между США и Канадой

Очевидец заявил, что взорвавшийся на мосту в США автомобиль ехал с большой скоростью

Другой свидетель произошедшего отметил, что звука взрыва в момент инцидента не было

ОТТАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Взорвавшийся в среду на соединяющем США и Канаду Радужном мосту автомобиль двигался с очень большой скоростью. Об этом канадскому телеканалу Global News заявил очевидец случившегося.

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"Мы шли по дороге и увидели машину, которая ехала в сторону границы. Она буквально летела, скорость была более 100 миль в час [свыше 160 км/ч]", - рассказал очевидец. По его словам, когда автомобиль достиг КПП, он врезался во что-то и взорвался. "Мы увидели огненный шар и дым", - добавил мужчина.

Между тем другой очевидец заявил телеканалу Fox News, что звука взрыва в момент инцидента не было. "Мы слышали звук удара металла о металл, а затем появились черный дым и огонь. Взрыва не было", - сказал он. 

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КанадаСШАВзрыв на мосту между США и Канадой
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