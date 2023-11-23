В Хабаровском крае закрыли две дороги для автобусов и большегрузов

Это связано с ухудшением видимости из-за снегопада и ветра

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Движение автобусов и большегрузов ограничили по двум дорогам в Хабаровском крае из-за снегопада и ветра. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По данным дорожных служб, из-за ухудшения видимости с 09:00 (02:00 мск) 23 ноября введено ограничение для движения пассажирского и большегрузного транспорта на дорогах Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре и Ванино - Советская Гавань", - говорится в сообщении.

На Хабаровский край оказывает влияние циклон, в регионе отмечаются снег и сильный ветер.