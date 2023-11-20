На юге Хабаровского края за время циклона выпало до двух месячных норм осадков

Высота снежного покрова в этих районах установилась от 15 до 30 см, сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды регионального гидрометцентра Галина Брынцева

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Сильный снег прошел в южных районах Хабаровского края за дни циклона, выпало до двух месячных норм осадков. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

"За весь процесс больше всего осадков выпало в южных районах края - от 20 до 46 мм снега. В городе Бикине выпало две месячных нормы, в других населенных пунктах по югу - от одной до двух месячных норм", - сказала Брынцева. Высота снежного покрова там установилась от 15 до 30 см.

В Хабаровске выпало 10 мм осадков, уточнила начальник отдела, это примерно половина нормы за месяц. Интенсивные осадки фиксировались и в Советской Гавани на побережье Татарского пролива, шел мокрый снег и дождь. Выпало в общей сложности 36 мм, что составляет 70% месячной нормы. Циклон затронул и остальную часть территории региона, выпало до 8 мм снега. Сейчас он сместился в сторону Камчатки.

"С четверга нас ждет новый циклон с западных регионов страны. В южных районах и на востоке пройдет снег, местами сильный", - сказала Брынцева.

После его прохождения будет фиксироваться понижение температуры, скорость ветра усилится до 10-15 м/с.

Циклон, пришедший с Китая, начал оказывать влияние на территорию Хабаровского края в ночь на 17 ноября. В районах отмечался снег и мокрый снег, дул сильный ветер. Вводились ограничения на дорогах для автобусов и большегрузов, закрывалась паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая остров с материком.