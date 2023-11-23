CNN: аэропорт Буффало Ниагара в США вновь открылся для международных рейсов

Взрыв на мосту между США и Канадой

Внутренние рейсы также продолжают осуществляться, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Буффало Ниагара возобновил прием и отправление международных рейсов после их приостановки из-за взрыва на Радужном мосту между США и Канадой. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По его сведениям, Федеральное авиационное управление США сняло с аэропорта соответствующие ограничения. Внутренние рейсы также продолжают осуществляться, уточняет CNN.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул опровергла информацию о полном закрытии аэропорта Буффало Ниагара. Она также объявила об отсутствии свидетельств, которые бы указывали на террористический след в инциденте с взорвавшимся автомобилем на мосту.