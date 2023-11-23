23 ноября, 07:15
Взрыв на мосту между США и Канадой

DM: на мосту в США взорвался Bentley Flying Spur стоимостью $300 тыс.

Кадры ДТП на Радужном мосту на границе США и Канады
© ТАСС/ Reuters

По данным газеты, им управлял 56-летний бизнесмен из Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Автомобиль, взорвавшийся на соединяющем США и Канаду Радужном мосту, был суперкаром Bentley Flying Spur стоимостью более $300 тыс. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

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Управлял мчавшимся со скоростью 160 км/ч автомобилем 56-летний бизнесмен из Нью-Йорка, на пассажирском сиденье находилась его жена, оба погибли. Незадолго до аварии, вызвавшей опасения насчет возможности теракта, супруги, имена которых не называются, останавливались в казино Seneca Niagara. Они пробыли там "всего несколько минут", вероятно, для того, чтобы поменять деньги, информирует издание.

Не исключено, что у водителя были проблемы со здоровьем. Федеральное бюро расследований США в итоге квалифицировало произошедшее как ДТП. Дело передано местной полиции.

Радужный мост расположен рядом с Ниагарским водопадом и соединяет Канаду и США. Общая протяженность объекта, введенного в эксплуатацию в 1941 году, составляет около 440 м. 

Теги:
СШАВзрыв на мосту между США и Канадой
© Информационное агентство ТАСС
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