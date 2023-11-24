Глава Волгоградской области сообщил об отсутствии пострадавших после попытки атаки БПЛА

По данным Андрея Бочарова, разрушений также не зафиксировали

ВОЛГОГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Пострадавших и разрушений после попытки атаки беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская система противовоздушной обороны уничтожила ночью 13 украинских БПЛА над Крымом, еще 3 - над Волгоградской областью.