В Башкирии после гибели трех человек при падении машины с моста возбудили уголовные дела

Среди погибших - двое детей

ТАСС, 25 ноября. Два уголовных дела возбудили в Башкирии по факту ДТП, в котором погибли женщина и двое детей при падении машины с моста в реку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы Белорецкого района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами)", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, 24 ноября подозреваемая управляла легковым автомобилем, будучи лишенной водительских прав. При движении по пешеходному мосту через реку Белая в село Азнагулово она не справилась с управлением, машина упала с моста в реку. В результате ДТП погибла сама водитель, а также ее шестилетняя дочь и пятилетний сын.

Также по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). "По версии следствия, указанное происшествие стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации Белорецкого района по обеспечению безопасного проезда через реку в село Азнагулово и пресечению проезда автомобилей по пешеходному мосту", - говорится в сообщении.

Ход расследования взят руководством следственного управления СК по республике на особый контроль.